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Як обслуговуватимуть українців,
які не обрали сімейного...

Як обслуговуватимуть українців, які не обрали сімейного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 20:12

Як обслуговуватимуть українців, які не обрали сімейного...

Пропонуємо до обговорення:
Заступник голови МОЗ порадив українцям якнайшвидше обрати свого лікаря.

Дивися повний текст Як обслуговуватимуть українців, які не обрали сімейного лікаря.
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 20:12

Тем, кто не выбрал семейного врача, сильно обрежут возможность даже аспирин или каптопрес купить в аптеке. А затем загонят в АТО - тех хоть лечат бесплатно
max_us_ua
 
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