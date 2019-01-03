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Як обслуговуватимуть українців,
які не обрали сімейного...

Як обслуговуватимуть українців, які не обрали сімейного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 20:12

Як обслуговуватимуть українців, які не обрали сімейного...

Пропонуємо до обговорення:
Заступник голови МОЗ порадив українцям якнайшвидше обрати свого лікаря.

Дивися повний текст Як обслуговуватимуть українців, які не обрали сімейного лікаря.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 20:12

Тем, кто не выбрал семейного врача, сильно обрежут возможность даже аспирин или каптопрес купить в аптеке. А затем загонят в АТО - тех хоть лечат бесплатно
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 22:13

Мелите чушь.
papchik
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 22:28

В общем, нет семейного доктора - нет бесплатных лекарств. Вполне стимул, если аспирин еще можно купить, то те у кого проблемы с тем же инсулином сразу же запишутся к доктору.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 22:42

Всё как и раньше: дохтору в кармашек кап и поехали лечиться. Рехформа однако. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 22:50

Другими словами - народ не побежал, теряя тапки, записываться к семейным докторам.
Прессовать его перед выборами вроде бы как не с руки, вот и появляются такие себе поблажлыво-успокоительные мантры
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 23:24

Я вообще был у доктора последний раз больше 10 лет назад...
Vint
 
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