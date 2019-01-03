Заступник голови МОЗ порадив українцям якнайшвидше обрати свого лікаря.
Дивися повний текст Як обслуговуватимуть українців, які не обрали сімейного лікаря.
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Додано: Суб 05 січ, 2019 20:12
Як обслуговуватимуть українців, які не обрали сімейного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як обслуговуватимуть українців, які не обрали сімейного лікаря.
Додано: Суб 05 січ, 2019 20:12
Тем, кто не выбрал семейного врача, сильно обрежут возможность даже аспирин или каптопрес купить в аптеке. А затем загонят в АТО - тех хоть лечат бесплатно
Додано: Суб 05 січ, 2019 22:28
В общем, нет семейного доктора - нет бесплатных лекарств. Вполне стимул, если аспирин еще можно купить, то те у кого проблемы с тем же инсулином сразу же запишутся к доктору.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Суб 05 січ, 2019 22:42
Всё как и раньше: дохтору в кармашек кап и поехали лечиться. Рехформа однако.
Додано: Суб 05 січ, 2019 22:50
Другими словами - народ не побежал, теряя тапки, записываться к семейным докторам.
Прессовать его перед выборами вроде бы как не с руки, вот и появляются такие себе поблажлыво-успокоительные мантры
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