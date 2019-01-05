Заступник голови МОЗ порадив українцям якнайшвидше обрати свого лікаря.
Дивися повний текст Як обслуговуватимуть українців, які не обрали сімейного лікаря.
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Додано: Суб 05 січ, 2019 20:12
Як обслуговуватимуть українців, які не обрали сімейного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як обслуговуватимуть українців, які не обрали сімейного лікаря.
Додано: Суб 05 січ, 2019 22:28
В общем, нет семейного доктора - нет бесплатных лекарств. Вполне стимул, если аспирин еще можно купить, то те у кого проблемы с тем же инсулином сразу же запишутся к доктору.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Суб 05 січ, 2019 22:50
Другими словами - народ не побежал, теряя тапки, записываться к семейным докторам.
Прессовать его перед выборами вроде бы как не с руки, вот и появляются такие себе поблажлыво-успокоительные мантры
Додано: Нед 06 січ, 2019 18:23
Re: Як обслуговуватимуть українців, які не обрали сімейного.
знакомый недавно хотел вызвать скорую для свооей матери у которой резко повысилась температура, ему отвечают - звоните семейному врачу, а семейный в свою очередь предлагает звонить в скорую...в итоге человек едет в больницу, благо недалеко от дома, ловит там врача-терапевта, после непродолжительных переговоров о размере вознаграждения, грузит оного в авто и везет домой, потом обратно в больницу, короче реформа в действии...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Нед 06 січ, 2019 18:38
Re: Як обслуговуватимуть українців, які не обрали сімейного.
Угу, в нормальні поліклініки, не кажучи вже про нормальних лікарів, фіг запишишся.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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