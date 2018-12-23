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В Японії вчені навчили робота
керувати автомобілем (відео)

В Японії вчені навчили робота керувати автомобілем (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 01:31

В Японії вчені навчили робота керувати автомобілем (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Інженери компанії JSK спільно з співробітниками Токійського університету змогли навчити людиноподібного робота керувати автомобілем, що було продемонстровано під час спеціального експерименту.

Дивися повний текст В Японії вчені навчили робота керувати автомобілем (відео).
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