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Які автомобілі викрадають в Україні найбільше: офіційна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 06 січ, 2019 08:04
Пропонуємо до обговорення:
В Україні щодня викрадають в середньому 14-15 автомобілів
Дивися повний текст Які автомобілі викрадають в Україні найбільше: офіційна статистика
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