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Японці представили ідеальний
автомобіль для снігопаду (фото)

Японці представили ідеальний автомобіль для снігопаду (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 10:43

Японці представили ідеальний автомобіль для снігопаду (фото)

Пропонуємо до обговорення:
У багатьох областях Україні зараз через сильні снігопади ускладнено дорожній рух.

Дивися повний текст Японці представили ідеальний автомобіль для снігопаду (фото).
R2
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