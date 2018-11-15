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Японці представили ідеальний автомобіль для снігопаду (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 06 січ, 2019 10:43
Пропонуємо до обговорення:
У багатьох областях Україні зараз через сильні снігопади ускладнено дорожній рух.
Дивися повний текст Японці представили ідеальний автомобіль для снігопаду (фото)
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