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В зубній пасті виявили причину раку
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Додано: Нед 06 січ, 2019 11:07
Пропонуємо до обговорення:
Вчені Каліфорнійського університету в Берклі (США) з'ясували, що діти, які піддаються впливу хімічних речовин, що містяться в зубній пасті, шампуні і милі, можуть бути схильними до передчасного статевого дозрівання. Це, в свою чергу, сприяє високому ризику психічних захворювань, раку грудей і статевих органів, повідомляє видання The Star.
Дивися повний текст В зубній пасті виявили причину раку
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Додано: Нед 06 січ, 2019 11:07
А какая была контрольная группа с которой сравнивали - девочки, которые не пользовались зубной пастой, шампунем и мылом ?
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freeze
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Додано: Нед 06 січ, 2019 11:11
freeze написав:
А какая была контрольная группа с которой сравнивали - девочки, которые не пользовались зубной пастой, шампунем и мылом ?
Скоріше за все, виявили кореляцію між концентрацією фталатів в крові чи мочі, і початком статевого дозрівання, але виборка мала.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Нед 06 січ, 2019 11:29
lapay написав: freeze написав:
А какая была контрольная группа с которой сравнивали - девочки, которые не пользовались зубной пастой, шампунем и мылом ?
Скоріше за все, виявили кореляцію між концентрацією фталатів в крові чи мочі, і початком статевого дозрівання, але виборка мала.
А причем тогда шампунь или зубная паста, может в курятине этой срани гораздо больше.
В медицинских исследованиях есть золотой стандарт - двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование, всё остальное это самостоятельная работа студентов как максимум.
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freeze
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Додано: Нед 06 січ, 2019 11:36
freeze написав:
А причем тогда шампунь или зубная паста, может в курятине этой срани гораздо больше.
Навряд чи кури чистять зуби і миють пір'я шампунем.
freeze написав:
В медицинских исследованиях есть золотой стандарт - двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование, всё остальное это самостоятельная работа студентов как максимум.
На мишах це не потрібно, на людях не завжди можна створити плацебо, а самонавіювання навряд чи здатно вплинути на початок першої менструації.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Нед 06 січ, 2019 14:07
freeze написав:
В медицинских исследованиях есть золотой стандарт - двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование
Да, но только это для оценки эффективности мед.препаратов.
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Kalgan
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Додано: Нед 06 січ, 2019 16:55
Kalgan написав: freeze написав:
В медицинских исследованиях есть золотой стандарт - двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование
Да, но только это для оценки эффективности мед.препаратов.
А чего придрались к мылу или шампуню, может это исследование проплатили производители пластиковых бутылок, полных фталатами?
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freeze
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Додано: Нед 06 січ, 2019 17:35
freeze написав: Kalgan написав: freeze написав:
В медицинских исследованиях есть золотой стандарт - двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование
Да, но только это для оценки эффективности мед.препаратов.
А чего придрались к мылу или шампуню, может это исследование проплатили производители пластиковых бутылок, полных фталатами?
Наверное потому, что в отличии прямого контакта хим веществ той же зубной пасты со слизистыми оболочками, количество веществ, выделяющихся с пластиковой бутылки в воду на несколько десятков порядков меньше ...
Хотя, как делать выводы по исследованию без контрольной группы я не понемаю
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Kalgan
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