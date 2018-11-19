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В зубній пасті
виявили причину раку

В зубній пасті виявили причину раку
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 11:07

В зубній пасті виявили причину раку

Пропонуємо до обговорення:
Вчені Каліфорнійського університету в Берклі (США) з'ясували, що діти, які піддаються впливу хімічних речовин, що містяться в зубній пасті, шампуні і милі, можуть бути схильними до передчасного статевого дозрівання. Це, в свою чергу, сприяє високому ризику психічних захворювань, раку грудей і статевих органів, повідомляє видання The Star.

Дивися повний текст В зубній пасті виявили причину раку.
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 11:07

А какая была контрольная группа с которой сравнивали - девочки, которые не пользовались зубной пастой, шампунем и мылом ?
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 11:11

Re: В зубній пасті виявили причину раку

  freeze написав:А какая была контрольная группа с которой сравнивали - девочки, которые не пользовались зубной пастой, шампунем и мылом ?

Скоріше за все, виявили кореляцію між концентрацією фталатів в крові чи мочі, і початком статевого дозрівання, але виборка мала.
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 11:29

  lapay написав:
  freeze написав:А какая была контрольная группа с которой сравнивали - девочки, которые не пользовались зубной пастой, шампунем и мылом ?

Скоріше за все, виявили кореляцію між концентрацією фталатів в крові чи мочі, і початком статевого дозрівання, але виборка мала.


А причем тогда шампунь или зубная паста, может в курятине этой срани гораздо больше.
В медицинских исследованиях есть золотой стандарт - двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование, всё остальное это самостоятельная работа студентов как максимум.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 11:36

Re: В зубній пасті виявили причину раку

  freeze написав:А причем тогда шампунь или зубная паста, может в курятине этой срани гораздо больше.

Навряд чи кури чистять зуби і миють пір'я шампунем. :)
  freeze написав:В медицинских исследованиях есть золотой стандарт - двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование, всё остальное это самостоятельная работа студентов как максимум.

На мишах це не потрібно, на людях не завжди можна створити плацебо, а самонавіювання навряд чи здатно вплинути на початок першої менструації.
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 14:07

Re: В зубній пасті виявили причину раку

  freeze написав:В медицинских исследованиях есть золотой стандарт - двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование

Да, но только это для оценки эффективности мед.препаратов.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 16:55

Re: В зубній пасті виявили причину раку

Kalgan написав:
  freeze написав:В медицинских исследованиях есть золотой стандарт - двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование

Да, но только это для оценки эффективности мед.препаратов.


А чего придрались к мылу или шампуню, может это исследование проплатили производители пластиковых бутылок, полных фталатами?
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 17:35

  freeze написав:
Kalgan написав:
  freeze написав:В медицинских исследованиях есть золотой стандарт - двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование

Да, но только это для оценки эффективности мед.препаратов.


А чего придрались к мылу или шампуню, может это исследование проплатили производители пластиковых бутылок, полных фталатами?

Наверное потому, что в отличии прямого контакта хим веществ той же зубной пасты со слизистыми оболочками, количество веществ, выделяющихся с пластиковой бутылки в воду на несколько десятков порядков меньше ...
Хотя, как делать выводы по исследованию без контрольной группы я не понемаю
Kalgan
 
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