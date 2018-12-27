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У подорожчанні гарячої
води в Києві винні бойлери

У подорожчанні гарячої води в Києві винні бойлери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 19:36

  AlifeSoft написав:Если бы я был мэром, то централизованное отопление я бы отключил вообще. Пуская люди выбирают чем греться.

И какой выбор остался бы у людей?
Перевести на газ нельзя - многие дома не приспособлены для установки газовых котлов, для отопления электронагревателями, нужно переделать практически всю энергосеть городов.
PSL
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 19:39

Влада збирається провести комплекс заходів, щоб зробити міську воду більш привабливою з точки зору ціни і якості.

раньше об этом никак нельзя было подумать.
тока принимали решение - поднять тарифы !
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 19:49

Re: У подорожчанні гарячої води в Києві винні бойлери

  PSL написав:И какой выбор остался бы у людей?

Делать ставки через сколько потухли бы электросети.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 19:52

  PSL написав:И какой выбор остался бы у людей?
Перевести на газ нельзя - многие дома не приспособлены для установки газовых котлов, для отопления электронагревателями, нужно переделать практически всю энергосеть городов.


Если мер начнет зарабатывать бабло на прокладке новых электрокабелей, то у меня это вызовет больше энтузиазма чем ремонт вечно гнилых теплотрасс. При этом электро-отопление можно устанавливать модульное: котел и кондиционеры, что людям неплохо сэкономит денег.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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  #<12
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