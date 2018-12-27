И какой выбор остался бы у людей?
Перевести на газ нельзя - многие дома не приспособлены для установки газовых котлов, для отопления электронагревателями, нужно переделать практически всю энергосеть городов.
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Додано: Нед 06 січ, 2019 19:36
И какой выбор остался бы у людей?
Перевести на газ нельзя - многие дома не приспособлены для установки газовых котлов, для отопления электронагревателями, нужно переделать практически всю энергосеть городов.
Додано: Нед 06 січ, 2019 19:39
раньше об этом никак нельзя было подумать.
тока принимали решение - поднять тарифы !
Додано: Нед 06 січ, 2019 19:49
Re: У подорожчанні гарячої води в Києві винні бойлери
Додано: Нед 06 січ, 2019 19:52
Если мер начнет зарабатывать бабло на прокладке новых электрокабелей, то у меня это вызовет больше энтузиазма чем ремонт вечно гнилых теплотрасс. При этом электро-отопление можно устанавливать модульное: котел и кондиционеры, что людям неплохо сэкономит денег.
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