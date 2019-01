У подорожчанні гарячої води в Києві винні бойлери

Додано: Нед 06 січ, 2019 19:52

PSL написав: И какой выбор остался бы у людей?

Перевести на газ нельзя - многие дома не приспособлены для установки газовых котлов, для отопления электронагревателями, нужно переделать практически всю энергосеть городов. И какой выбор остался бы у людей?



Если мер начнет зарабатывать бабло на прокладке новых электрокабелей, то у меня это вызовет больше энтузиазма чем ремонт вечно гнилых теплотрасс. При этом электро-отопление можно устанавливать модульное: котел и кондиционеры, что людям неплохо сэкономит денег. Если мер начнет зарабатывать бабло на прокладке новых электрокабелей, то у меня это вызовет больше энтузиазма чем ремонт вечно гнилых теплотрасс. При этом электро-отопление можно устанавливать модульное: котел и кондиционеры, что людям неплохо сэкономит денег.

