И какой выбор остался бы у людей?
Перевести на газ нельзя - многие дома не приспособлены для установки газовых котлов, для отопления электронагревателями, нужно переделать практически всю энергосеть городов.
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Додано: Нед 06 січ, 2019 19:36
И какой выбор остался бы у людей?
Перевести на газ нельзя - многие дома не приспособлены для установки газовых котлов, для отопления электронагревателями, нужно переделать практически всю энергосеть городов.
Додано: Нед 06 січ, 2019 19:37
"У мене бойлер..." - Кличко, начало октября 2018. Это он ответил, когда у него спросили, есть ли у него горячаяя вода, т.к. горячей воды тогда в Киеве не было.
Просто горячая вода должна быть круглый год.
Это как если бы хозяин магазинчика на длительное время закрыл бы его, а потом удивлялся, что его бывшие клиенты стали клиентами другого магазина.
Додано: Нед 06 січ, 2019 19:39
раньше об этом никак нельзя было подумать.
тока принимали решение - поднять тарифы !
Додано: Нед 06 січ, 2019 19:49
Re: У подорожчанні гарячої води в Києві винні бойлери
Додано: Нед 06 січ, 2019 19:52
Если мер начнет зарабатывать бабло на прокладке новых электрокабелей, то у меня это вызовет больше энтузиазма чем ремонт вечно гнилых теплотрасс. При этом электро-отопление можно устанавливать модульное: котел и кондиционеры, что людям неплохо сэкономит денег.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Нед 06 січ, 2019 20:10
Re: У подорожчанні гарячої води в Києві винні бойлери
Много людей смогут сразу выложить приличную сумму, чтобы потом "сэкономить денег"?
У меня это не вызовет энтузиазм, т.к. я могу представить себе объемы работ и сколько для этого понадобится времени, при условии, что финансовых вопросов не возникнет.
Додано: Нед 06 січ, 2019 20:27
Re: У подорожчанні гарячої води в Києві винні бойлери
Именно потому что ты айтишник - ты не мер. И ты не станешь им никогда. Это правда, которую ты должен принять.
Задача не в технологичном городе, а в попиле, используя монополию. Сечешь? Так везде, так работает система - с дорогами, с газом, с ЭЭ и прочими монополиями. Потому как всем заведуют те, кто заряжают разных послушных меров в обойму. Пойдешь против системы - тебя или попросят или вальнут, внаглую так. Ну и сверхприбыли ессно тоже у них, а не у тебя, итишника, живущего в Незалежной и впахивающий на запад потому, как западу тупо дешевле купить у тебя. Или ты создал новый гугломайкрасофт?
Дело не во власти, а в том кто ее приводит из года в год, создавая иллюзию выбора. Но да, эти ценичнее предшественников.
Додано: Нед 06 січ, 2019 20:37
Купить нормальный компьютер, майнить и греться.
Black Jack - White Business
Додано: Нед 06 січ, 2019 20:44
На котел и батареи выкладывать приличную сумму не придется (можно даже использовать честь текущей внутренней инфраструктуры), а прокладка новых кабелей - это инфраструктурный городской проект, кстати намного дешевле прокладки того же газа. А кондиционеры уже потом когда захотят экономить. Но даже с электроотоплением котлом при наличии двухтарифного счетчика цена на отопление упадет в 2 раза (50% ночью и нет потерь на доставке тепла).
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Нед 06 січ, 2019 20:48
Я нашел схему как не платить за отопление и пользоваться им, если все применят такую схему, то мэры очень задумаются. Так что закон действует в двух направлениях и те, кто умеет думать,- те в прибыли, мэры, IT-шники или нет.
Так что хватит ныть и ждать доброго господина и брать своё сегодня и сейчас.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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