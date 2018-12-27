У подорожчанні гарячої води в Києві винні бойлери

Додано: Нед 06 січ, 2019 20:27

AlifeSoft написав: Я IT-шник, так что я бы рубал бы бабло не на мертвых от старости проектах, а на новых и высокотехнологичных Я IT-шник, так что я бы рубал бы бабло не на мертвых от старости проектах, а на новых и высокотехнологичных

Тракторист написав: чем дольше нынешняя власть будет у кормушки тем больше будет проблем со всем коммунальным хозяйством... чем дольше нынешняя власть будет у кормушки тем больше будет проблем со всем коммунальным хозяйством...

Именно потому что ты айтишник - ты не мер. И ты не станешь им никогда. Это правда, которую ты должен принять.Задача не в технологичном городе, а в попиле, используя монополию. Сечешь? Так везде, так работает система - с дорогами, с газом, с ЭЭ и прочими монополиями. Потому как всем заведуют те, кто заряжают разных послушных меров в обойму. Пойдешь против системы - тебя или попросят или вальнут, внаглую так. Ну и сверхприбыли ессно тоже у них, а не у тебя, итишника, живущего в Незалежной и впахивающий на запад потому, как западу тупо дешевле купить у тебя. Или ты создал новый гугломайкрасофт?Дело не во власти, а в том кто ее приводит из года в год, создавая иллюзию выбора. Но да, эти ценичнее предшественников.