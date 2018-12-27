У подорожчанні гарячої води в Києві винні бойлери

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AlifeSoft написав:Так что закон действует в двух направлениях и те, кто умеет думать,- те в прибыли, мэры, IT-шники или нет.
Бида твоя в том, что ты итишник а не мер. У мера есть варианты поиметь с тебя на налогах, на штрафах, на комунальных платежах. Это как минимум. НУ а ты - да, радуйся, что умный и смог поиметь систему ЗЫ. Лично у меня автономка уже лет 15 стоит. И я как то совсем не парюсь по этому вопросу. Горячая вода+тепло в прошлый месяц обошлось мне в 4-х комнатной квартире семьей с маленьким ребенком чуть меньше 1000 грн при температуре по датчикам - 22 градуса. Но это лирика и отступление. Для меня бы не составило труда платить и за ЦО по 45 грн\кв.м.
А вот по поводу хватит ждать - верно подмечено! Никто тебе ничего не должен. Это аксиома нынешнего капитализма.
AlifeSoft написав:а прокладка новых кабелей - это инфраструктурный городской проект, кстати намного дешевле прокладки того же газа.
Видимо, в этом вопросе вы далеки, от слова "совсем". В данной ситуации, протянуть кабель - это самое простое. Нужно заменить большинство ТП(трансформаторных подстанций - это такие гудящие домики в некоторых дворах) и дальше вверх по цепи, вплоть до самих электрогенераторов(атомным, газовым, гидро, солнечным и т.д.). Это, не учитывая, что всем квартировладельцам придется добиться увеличения отпускной мощности на каждую квартиру - Данте, с его 9 кругами, покажется счастливчиком.
ygn написав:Давно пора прекращать этот колхоз. Централизованные услуги теплоснабжения - источник бездонной коррупции и приводят к огромным потерям тепла при транспортировке. А то, что от отопления в многоквартирном доме при таких ценах отказаться нельзя, - вообще вопиющее нарушение прав человека.
При чем тут теплоснабжение
У нас в Харькове оплата по одному счету, и теплоноситель один. Котельные находятся на расстоянии до 5 км, иногда больше. Проблема одна - в дороговизне и нецелесообразности услуг центрального тепло- и водоснабжения.
AlifeSoft написав:а прокладка новых кабелей - это инфраструктурный городской проект, кстати намного дешевле прокладки того же газа.
Видимо, в этом вопросе вы далеки, от слова "совсем". В данной ситуации, протянуть кабель - это самое простое. Нужно заменить большинство ТП(трансформаторных подстанций - это такие гудящие домики в некоторых дворах) и дальше вверх по цепи, вплоть до самих электрогенераторов(атомным, газовым, гидро, солнечным и т.д.). Это, не учитывая, что всем квартировладельцам придется добиться увеличения отпускной мощности на каждую квартиру - Данте, с его 9 кругами, покажется счастливчиком.
еще нужно будет поменять разводку труб в каждой квартире, а это тоже не дешевое удовольствие.
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