У подорожчанні гарячої води в Києві винні бойлери

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AlifeSoft написав:Так что закон действует в двух направлениях и те, кто умеет думать,- те в прибыли, мэры, IT-шники или нет.
Бида твоя в том, что ты итишник а не мер. У мера есть варианты поиметь с тебя на налогах, на штрафах, на комунальных платежах. Это как минимум. НУ а ты - да, радуйся, что умный и смог поиметь систему ЗЫ. Лично у меня автономка уже лет 15 стоит. И я как то совсем не парюсь по этому вопросу. Горячая вода+тепло в прошлый месяц обошлось мне в 4-х комнатной квартире семьей с маленьким ребенком чуть меньше 1000 грн при температуре по датчикам - 22 градуса. Но это лирика и отступление. Для меня бы не составило труда платить и за ЦО по 45 грн\кв.м.
А вот по поводу хватит ждать - верно подмечено! Никто тебе ничего не должен. Это аксиома нынешнего капитализма.
AlifeSoft написав:а прокладка новых кабелей - это инфраструктурный городской проект, кстати намного дешевле прокладки того же газа.
Видимо, в этом вопросе вы далеки, от слова "совсем". В данной ситуации, протянуть кабель - это самое простое. Нужно заменить большинство ТП(трансформаторных подстанций - это такие гудящие домики в некоторых дворах) и дальше вверх по цепи, вплоть до самих электрогенераторов(атомным, газовым, гидро, солнечным и т.д.). Это, не учитывая, что всем квартировладельцам придется добиться увеличения отпускной мощности на каждую квартиру - Данте, с его 9 кругами, покажется счастливчиком.
ygn написав:Давно пора прекращать этот колхоз. Централизованные услуги теплоснабжения - источник бездонной коррупции и приводят к огромным потерям тепла при транспортировке. А то, что от отопления в многоквартирном доме при таких ценах отказаться нельзя, - вообще вопиющее нарушение прав человека.
При чем тут теплоснабжение
У нас в Харькове оплата по одному счету, и теплоноситель один. Котельные находятся на расстоянии до 5 км, иногда больше. Проблема одна - в дороговизне и нецелесообразности услуг центрального тепло- и водоснабжения.
AlifeSoft написав:а прокладка новых кабелей - это инфраструктурный городской проект, кстати намного дешевле прокладки того же газа.
Видимо, в этом вопросе вы далеки, от слова "совсем". В данной ситуации, протянуть кабель - это самое простое. Нужно заменить большинство ТП(трансформаторных подстанций - это такие гудящие домики в некоторых дворах) и дальше вверх по цепи, вплоть до самих электрогенераторов(атомным, газовым, гидро, солнечным и т.д.). Это, не учитывая, что всем квартировладельцам придется добиться увеличения отпускной мощности на каждую квартиру - Данте, с его 9 кругами, покажется счастливчиком.
еще нужно будет поменять разводку труб в каждой квартире, а это тоже не дешевое удовольствие.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Если водоразбор горячей воды меньше, то газа на нагрев нужно меньше, насосы тоже расходуют меньше энергии, давление в системе стабильнее, а значит порывы, как и ремонтные работы реже, почему себестоимость выше? Может чиновникам большие пальцы, для начала, отрубить?
AlifeSoft написав:Наличие нормальных доходов позволит оплачивать частную школу и частную медицину, которая не хуже европейской (сам пользуюсь).
AlifeSoft написав:Я нашел схему как не платить за отопление и пользоваться им, если все применят такую схему, то мэры очень задумаются. Так что закон действует в двух направлениях и те, кто умеет думать,- те в прибыли, мэры, IT-шники или нет. Так что хватит ныть и ждать доброго господина и брать своё сегодня и сейчас.
Правовое общество в том и отличается от не правового, что люди могут хотеть чего угодно, но осуществление их планов может ограничивать или навредить другим членам общества. Подобное вызывает конфликты и приводит к непониманию. Здесь необходимо наличие установленных правил поведения - законодательства. Однако, само получение нормальных доходов в любой среде никоим образом еще не означает прихода социума к правовой модели бытия, о чем можно судить из вышеприведенных рассуждений. Проведя параллель логично заключить, что никакие изменения в оплате, для власть имущих, разговоры о чем, как о камне преткновения идут постоянно, не могут никоим образом повлиять на их коррупционную составляющую. Проще говоря, любые доходы, в нашем социуме, никоим образом не отметают "хобби" "брать своё сегодня и сейчас" , а попросту подворовывания при любом удобном случае.
ruvex написав:Однако, само получение нормальных доходов в любой среде никоим образом еще не означает прихода социума к правовой модели бытия, о чем можно судить из вышеприведенных рассуждений. Проведя параллель логично заключить, что никакие изменения в оплате, для власть имущих, разговоры о чем, как о камне преткновения идут постоянно, не могут никоим образом повлиять на их коррупционную составляющую. Проще говоря, любые доходы, в нашем социуме, никоим образом не отметают "хобби" "брать своё сегодня и сейчас" , а попросту подворовывания при любом удобном случае.
Я за то чтобы создать финансовые потери в системе отопления настолько неприемлемыми, чтобы экономический отрицательный эффект нельзя было перекрыть никакой коррупционной составляющей. В результате придем к тому, что центральное отопление отключат все и отправят всех в свободное плавание. А там проблема уже решится эволюционно, благо технологии позволяют. Так было сделано в том же Ужгороде, просто мэр сказал, что со следующей зимы отопления не будет совсем, ставьте индивидуалку.
AlifeSoft написав:Я за то чтобы создать финансовые потери в системе отопления настолько неприемлемыми, чтобы экономический отрицательный эффект нельзя было перекрыть никакой коррупционной составляющей.
Добавлю, в качестве заключения. Подобный механизм, сродни борьбе наемных работников с непрозрачностью закупок и откатами собственника к примеру в строительстве путем краж стройматериалов.
Востаннє редагувалось ruvex в Нед 06 січ, 2019 23:17, всього редагувалось 1 раз.