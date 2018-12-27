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У подорожчанні гарячої
води в Києві винні бойлери

У подорожчанні гарячої води в Києві винні бойлери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 20:55

Re: У подорожчанні гарячої води в Києві винні бойлери

  AlifeSoft написав:Так что закон действует в двух направлениях и те, кто умеет думать,- те в прибыли, мэры, IT-шники или нет.

Бида твоя в том, что ты итишник а не мер. У мера есть варианты поиметь с тебя на налогах, на штрафах, на комунальных платежах. Это как минимум.
НУ а ты - да, радуйся, что умный и смог поиметь систему :)
ЗЫ. Лично у меня автономка уже лет 15 стоит. И я как то совсем не парюсь по этому вопросу. Горячая вода+тепло в прошлый месяц обошлось мне в 4-х комнатной квартире семьей с маленьким ребенком чуть меньше 1000 грн при температуре по датчикам - 22 градуса. Но это лирика и отступление. Для меня бы не составило труда платить и за ЦО по 45 грн\кв.м.

А вот по поводу хватит ждать - верно подмечено! Никто тебе ничего не должен. Это аксиома нынешнего капитализма.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 21:01

Re: У подорожчанні гарячої води в Києві винні бойлери

  AlifeSoft написав:а прокладка новых кабелей - это инфраструктурный городской проект, кстати намного дешевле прокладки того же газа.

Видимо, в этом вопросе вы далеки, от слова "совсем". В данной ситуации, протянуть кабель - это самое простое. Нужно заменить большинство ТП(трансформаторных подстанций - это такие гудящие домики в некоторых дворах) и дальше вверх по цепи, вплоть до самих электрогенераторов(атомным, газовым, гидро, солнечным и т.д.).
Это, не учитывая, что всем квартировладельцам придется добиться увеличения отпускной мощности на каждую квартиру - Данте, с его 9 кругами, покажется счастливчиком.
PSL
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 21:24

  Faceless написав:
ygn написав:Давно пора прекращать этот колхоз. Централизованные услуги теплоснабжения - источник бездонной коррупции и приводят к огромным потерям тепла при транспортировке. А то, что от отопления в многоквартирном доме при таких ценах отказаться нельзя, - вообще вопиющее нарушение прав человека.
При чем тут теплоснабжение


У нас в Харькове оплата по одному счету, и теплоноситель один. Котельные находятся на расстоянии до 5 км, иногда больше. Проблема одна - в дороговизне и нецелесообразности услуг центрального тепло- и водоснабжения.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 21:39

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  Тракторист написав:чем дольше нынешняя власть будет у кормушки тем больше будет проблем со всем коммунальным хозяйством...

значит, в текущем году нужно со всеми ними прощаться! да здравствуют, новые старые лица :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 21:41

  PSL написав:
  AlifeSoft написав:а прокладка новых кабелей - это инфраструктурный городской проект, кстати намного дешевле прокладки того же газа.

Видимо, в этом вопросе вы далеки, от слова "совсем". В данной ситуации, протянуть кабель - это самое простое. Нужно заменить большинство ТП(трансформаторных подстанций - это такие гудящие домики в некоторых дворах) и дальше вверх по цепи, вплоть до самих электрогенераторов(атомным, газовым, гидро, солнечным и т.д.).
Это, не учитывая, что всем квартировладельцам придется добиться увеличения отпускной мощности на каждую квартиру - Данте, с его 9 кругами, покажется счастливчиком.

еще нужно будет поменять разводку труб в каждой квартире, а это тоже не дешевое удовольствие.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 21:56

Если водоразбор горячей воды меньше, то газа на нагрев нужно меньше, насосы тоже расходуют меньше энергии, давление в системе стабильнее, а значит порывы, как и ремонтные работы реже, почему себестоимость выше? Может чиновникам большие пальцы, для начала, отрубить?
astatempo
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 21:57

  AlifeSoft написав:Наличие нормальных доходов позволит оплачивать частную школу и частную медицину, которая не хуже европейской (сам пользуюсь).

  AlifeSoft написав:Я нашел схему как не платить за отопление и пользоваться им, если все применят такую схему, то мэры очень задумаются. Так что закон действует в двух направлениях и те, кто умеет думать,- те в прибыли, мэры, IT-шники или нет.
Так что хватит ныть и ждать доброго господина и брать своё сегодня и сейчас.

Правовое общество в том и отличается от не правового, что люди могут хотеть чего угодно, но осуществление их планов может ограничивать или навредить другим членам общества. Подобное вызывает конфликты и приводит к непониманию. Здесь необходимо наличие установленных правил поведения - законодательства.
Однако, само получение нормальных доходов в любой среде никоим образом еще не означает прихода социума к правовой модели бытия, о чем можно судить из вышеприведенных рассуждений. Проведя параллель логично заключить, что никакие изменения в оплате, для власть имущих, разговоры о чем, как о камне преткновения идут постоянно, не могут никоим образом повлиять на их коррупционную составляющую.
Проще говоря, любые доходы, в нашем социуме, никоим образом не отметают "хобби" "брать своё сегодня и сейчас" , а попросту подворовывания при любом удобном случае.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 22:21

  ruvex написав:Однако, само получение нормальных доходов в любой среде никоим образом еще не означает прихода социума к правовой модели бытия, о чем можно судить из вышеприведенных рассуждений. Проведя параллель логично заключить, что никакие изменения в оплате, для власть имущих, разговоры о чем, как о камне преткновения идут постоянно, не могут никоим образом повлиять на их коррупционную составляющую.
Проще говоря, любые доходы, в нашем социуме, никоим образом не отметают "хобби" "брать своё сегодня и сейчас" , а попросту подворовывания при любом удобном случае.


Я за то чтобы создать финансовые потери в системе отопления настолько неприемлемыми, чтобы экономический отрицательный эффект нельзя было перекрыть никакой коррупционной составляющей. В результате придем к тому, что центральное отопление отключат все и отправят всех в свободное плавание. А там проблема уже решится эволюционно, благо технологии позволяют. Так было сделано в том же Ужгороде, просто мэр сказал, что со следующей зимы отопления не будет совсем, ставьте индивидуалку.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 22:35

  AlifeSoft написав:Я за то чтобы создать финансовые потери в системе отопления настолько неприемлемыми, чтобы экономический отрицательный эффект нельзя было перекрыть никакой коррупционной составляющей.

Добавлю, в качестве заключения. Подобный механизм, сродни борьбе наемных работников с непрозрачностью закупок и откатами собственника к примеру в строительстве путем краж стройматериалов.
Востаннє редагувалось ruvex в Нед 06 січ, 2019 23:17, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 22:53

Re: У подорожчанні гарячої води в Києві винні бойлери

  AlifeSoft написав:Так было сделано в том же Ужгороде, просто мэр сказал, что со следующей зимы отопления не будет совсем, ставьте индивидуалку.

Там багатоповерхівок практично немає.
Щоб топити електрикою чи газом в кожному будинку, треба змінювати інфраструктуру, а це дуже дорого.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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