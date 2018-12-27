У подорожчанні гарячої води в Києві винні бойлери

Додано: Нед 06 січ, 2019 20:55

AlifeSoft написав: Так что закон действует в двух направлениях и те, кто умеет думать,- те в прибыли, мэры, IT-шники или нет. Так что закон действует в двух направлениях и те, кто умеет думать,- те в прибыли, мэры, IT-шники или нет.

Бида твоя в том, что ты итишник а не мер. У мера есть варианты поиметь с тебя на налогах, на штрафах, на комунальных платежах. Это как минимум.НУ а ты - да, радуйся, что умный и смог поиметь системуЗЫ. Лично у меня автономка уже лет 15 стоит. И я как то совсем не парюсь по этому вопросу. Горячая вода+тепло в прошлый месяц обошлось мне в 4-х комнатной квартире семьей с маленьким ребенком чуть меньше 1000 грн при температуре по датчикам - 22 градуса. Но это лирика и отступление. Для меня бы не составило труда платить и за ЦО по 45 грн\кв.м.А вот по поводу хватит ждать - верно подмечено! Никто тебе ничего не должен. Это аксиома нынешнего капитализма.