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У подорожчанні гарячої
води в Києві винні бойлери

У подорожчанні гарячої води в Києві винні бойлери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 23:11

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

Дивися повний текст У подорожчанні гарячої води в Києві винні бойлери.

Странно, а почему не папередники виноваты :idea:
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