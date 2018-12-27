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У подорожчанні гарячої
води в Києві винні бойлери

У подорожчанні гарячої води в Києві винні бойлери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 23:20

  AlifeSoft написав:
  ruvex написав:Однако, само получение нормальных доходов в любой среде никоим образом еще не означает прихода социума к правовой модели бытия, о чем можно судить из вышеприведенных рассуждений. Проведя параллель логично заключить, что никакие изменения в оплате, для власть имущих, разговоры о чем, как о камне преткновения идут постоянно, не могут никоим образом повлиять на их коррупционную составляющую.
Проще говоря, любые доходы, в нашем социуме, никоим образом не отметают "хобби" "брать своё сегодня и сейчас" , а попросту подворовывания при любом удобном случае.

Я за то чтобы создать финансовые потери в системе отопления настолько неприемлемыми, чтобы экономический отрицательный эффект нельзя было перекрыть никакой коррупционной составляющей. В результате придем к тому, что центральное отопление отключат все и отправят всех в свободное плавание. А там проблема уже решится эволюционно, благо технологии позволяют. Так было сделано в том же Ужгороде, просто мэр сказал, что со следующей зимы отопления не будет совсем, ставьте индивидуалку.

Подобный механизм, сродни борьбе наемных работников с непрозрачностью закупок и откатами собственника к примеру в строительстве путем краж стройматериалов.
Обозначенное, "создание финансовых потерь", как раз и противоречит смыслу: "Правовое общество в том и отличается от не правового, что люди могут хотеть чего угодно, но осуществление их планов может ограничивать или навредить другим членам общества. Подобное вызывает конфликты и приводит к непониманию. Здесь необходимо наличие установленных правил поведения - законодательства.", и противоречит в той же мере, как и ограничение в свободе выбора, чего либо, со стороны власти, будь-то поставщик услуг ЖКХ, медицинский работник или представитель духовенства. Каждый со своей стороны нарушает закон, считая, что он прав. Таким подходом не перестроишь закоренелую, устоявшуюся систему "ценностей" в угоду единой цели - личной выгоде.
В правовом поле должны работать все составляющие государства и все решения должны быть обоснованными и централизованными, во благо гражданина страны. Иначе, если нет понимания этого, нет правил поведения, нет законодательства, нет экономического развития, нет правовой страны...
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 23:37

В Херсоне централизованной горячей воды нет вообще с конца 90х. У всех бойлеры, двухконторные котлы или газовые колонки. И это нормальный выход, ведь в тариф включены сотни киллометров дырявых труб без изоляции и все сопутствующие расходы и потери.
mazurkevych
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 23:39

Ага, а в росте цен на общественный транспорт виноват встречный ветер, стабильно дующий в лобовое стекло вне зависимости от направления движения
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 01:44

  mazurkevych написав:ведь в тариф включены сотни киллометров дырявых труб без изоляции и все сопутствующие расходы и потери.


Все эти трубы и коммуникации ремонтировать просто невыгодно, это будет в разы дороже чем поставить каждому по котлу за счет города и подстанцию на жилой квартал. В той же ГДР после объединения просто поставили всем индивидуальное отопление и забыли централизованное как пережиток совка.

Так что будут подавать через эти гнилые теплосети, пока оно само не развалится и заставлять всех платить сколько скажут. Все равно большинство будет платить, никуда не денется.
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 01:47

  antey1969 написав:Ага, а в росте цен на общественный транспорт виноват встречный ветер, стабильно дующий в лобовое стекло вне зависимости от направления движения


Узнайте сколько в Европе или США стоит билет, сравните с нашим, прозрейте от дешевизны. Вот только не нужно говорить, что нужно мерить по зарплате, сам транспорт и энергообеспечение у нас по европейским ценам.
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