У подорожчанні гарячої води в Києві винні бойлери

Додано: Нед 06 січ, 2019 23:20

AlifeSoft написав: ruvex написав: Однако, само получение нормальных доходов в любой среде никоим образом еще не означает прихода социума к правовой модели бытия, о чем можно судить из вышеприведенных рассуждений. Проведя параллель логично заключить, что никакие изменения в оплате, для власть имущих, разговоры о чем, как о камне преткновения идут постоянно, не могут никоим образом повлиять на их коррупционную составляющую.

Проще говоря, любые доходы, в нашем социуме, никоим образом не отметают "хобби" "брать своё сегодня и сейчас" , а попросту подворовывания при любом удобном случае. Однако, само получение нормальных доходов в любой среде никоим образом еще не означает прихода социума к правовой модели бытия, о чем можно судить из вышеприведенных рассуждений. Проведя параллель логично заключить, что никакие изменения в оплате, для власть имущих, разговоры о чем, как о камне преткновения идут постоянно, не могут никоим образом повлиять на их коррупционную составляющую.Проще говоря, любые доходы, в нашем социуме, никоим образом не отметают "хобби" "брать своё сегодня и сейчас" , а попросту подворовывания при любом удобном случае.

Я за то чтобы создать финансовые потери в системе отопления настолько неприемлемыми, чтобы экономический отрицательный эффект нельзя было перекрыть никакой коррупционной составляющей. В результате придем к тому, что центральное отопление отключат все и отправят всех в свободное плавание. А там проблема уже решится эволюционно, благо технологии позволяют. Так было сделано в том же Ужгороде, просто мэр сказал, что со следующей зимы отопления не будет совсем, ставьте индивидуалку. Я за то чтобы создать финансовые потери в системе отопления настолько неприемлемыми, чтобы экономический отрицательный эффект нельзя было перекрыть никакой коррупционной составляющей. В результате придем к тому, что центральное отопление отключат все и отправят всех в свободное плавание. А там проблема уже решится эволюционно, благо технологии позволяют. Так было сделано в том же Ужгороде, просто мэр сказал, что со следующей зимы отопления не будет совсем, ставьте индивидуалку.

Подобный механизм, сродни борьбе наемных работников с непрозрачностью закупок и откатами собственника к примеру в строительстве путем краж стройматериалов.Обозначенное, "создание финансовых потерь", как раз и противоречит смыслу: "Правовое общество в том и отличается от не правового, что люди могут хотеть чего угодно, но осуществление их планов может ограничивать или навредить другим членам общества. Подобное вызывает конфликты и приводит к непониманию. Здесь необходимо наличие установленных правил поведения - законодательства.", и противоречит в той же мере, как и ограничение в свободе выбора, чего либо, со стороны власти, будь-то поставщик услуг ЖКХ, медицинский работник или представитель духовенства. Каждый со своей стороны нарушает закон, считая, что он прав. Таким подходом не перестроишь закоренелую, устоявшуюся систему "ценностей" в угоду единой цели - личной выгоде.В правовом поле должны работать все составляющие государства и все решения должны быть обоснованными и централизованными, во благо гражданина страны. Иначе, если нет понимания этого, нет правил поведения, нет законодательства, нет экономического развития, нет правовой страны...