У подорожчанні гарячої води в Києві винні бойлери

Додано: Пон 07 січ, 2019 01:44

mazurkevych написав: ведь в тариф включены сотни киллометров дырявых труб без изоляции и все сопутствующие расходы и потери. ведь в тариф включены сотни киллометров дырявых труб без изоляции и все сопутствующие расходы и потери.



Все эти трубы и коммуникации ремонтировать просто невыгодно, это будет в разы дороже чем поставить каждому по котлу за счет города и подстанцию на жилой квартал. В той же ГДР после объединения просто поставили всем индивидуальное отопление и забыли централизованное как пережиток совка.



Так что будут подавать через эти гнилые теплосети, пока оно само не развалится и заставлять всех платить сколько скажут. Все равно большинство будет платить, никуда не денется.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda