У подорожчанні гарячої води в Києві винні бойлери

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ruvex написав:Однако, само получение нормальных доходов в любой среде никоим образом еще не означает прихода социума к правовой модели бытия, о чем можно судить из вышеприведенных рассуждений. Проведя параллель логично заключить, что никакие изменения в оплате, для власть имущих, разговоры о чем, как о камне преткновения идут постоянно, не могут никоим образом повлиять на их коррупционную составляющую. Проще говоря, любые доходы, в нашем социуме, никоим образом не отметают "хобби" "брать своё сегодня и сейчас" , а попросту подворовывания при любом удобном случае.
Я за то чтобы создать финансовые потери в системе отопления настолько неприемлемыми, чтобы экономический отрицательный эффект нельзя было перекрыть никакой коррупционной составляющей. В результате придем к тому, что центральное отопление отключат все и отправят всех в свободное плавание. А там проблема уже решится эволюционно, благо технологии позволяют. Так было сделано в том же Ужгороде, просто мэр сказал, что со следующей зимы отопления не будет совсем, ставьте индивидуалку.
Подобный механизм, сродни борьбе наемных работников с непрозрачностью закупок и откатами собственника к примеру в строительстве путем краж стройматериалов. Обозначенное, "создание финансовых потерь", как раз и противоречит смыслу: "Правовое общество в том и отличается от не правового, что люди могут хотеть чего угодно, но осуществление их планов может ограничивать или навредить другим членам общества. Подобное вызывает конфликты и приводит к непониманию. Здесь необходимо наличие установленных правил поведения - законодательства.", и противоречит в той же мере, как и ограничение в свободе выбора, чего либо, со стороны власти, будь-то поставщик услуг ЖКХ, медицинский работник или представитель духовенства. Каждый со своей стороны нарушает закон, считая, что он прав. Таким подходом не перестроишь закоренелую, устоявшуюся систему "ценностей" в угоду единой цели - личной выгоде. В правовом поле должны работать все составляющие государства и все решения должны быть обоснованными и централизованными, во благо гражданина страны. Иначе, если нет понимания этого, нет правил поведения, нет законодательства, нет экономического развития, нет правовой страны...
В Херсоне централизованной горячей воды нет вообще с конца 90х. У всех бойлеры, двухконторные котлы или газовые колонки. И это нормальный выход, ведь в тариф включены сотни киллометров дырявых труб без изоляции и все сопутствующие расходы и потери.
mazurkevych написав:ведь в тариф включены сотни киллометров дырявых труб без изоляции и все сопутствующие расходы и потери.
Все эти трубы и коммуникации ремонтировать просто невыгодно, это будет в разы дороже чем поставить каждому по котлу за счет города и подстанцию на жилой квартал. В той же ГДР после объединения просто поставили всем индивидуальное отопление и забыли централизованное как пережиток совка.
Так что будут подавать через эти гнилые теплосети, пока оно само не развалится и заставлять всех платить сколько скажут. Все равно большинство будет платить, никуда не денется.
antey1969 написав:Ага, а в росте цен на общественный транспорт виноват встречный ветер, стабильно дующий в лобовое стекло вне зависимости от направления движения
Узнайте сколько в Европе или США стоит билет, сравните с нашим, прозрейте от дешевизны. Вот только не нужно говорить, что нужно мерить по зарплате, сам транспорт и энергообеспечение у нас по европейским ценам.
То есть ранее обеспеченные богатые слои населения немного помогали бедным, теперь же этого не будет. Ну, это вполне вписывается в стандартную для слаборазвитых стран схему развития направленную на углубление пропасти между богатыми и бедными, а также является доказательством того, что в капитализме прогресс всегда оплачивается за счет бедняков. Вопрос в том, что делать, когда ресурс бедных закончится в отличие от экономического дна свободного рынка? По-видимому скоро возникнут фавелы и трущобы по бразильской системе, где будут жить вытесненные на обочину жизни бедняки. А не может массовая установка бойлеров привести еще к каким-нибудь другим непредсказуемым последствиям, таким как взрывы домов, газораспределительных сетей, повышению цен на энергоносители. Меня всегда забавляло, когда средний класс не хочет покупать отдельные дома, живет в муравейниках, но ведет себя как индивидуалист. Я бы назвал таких людей недокапиталистами. Ужасно хочется почесать свое ЧСВ, но силенок хватает только на бойлер. Опять же монополиям, руководящим капитализмом, безразлично сколько бойлеров вы установите - они найдут способ компенсировать свои убытки. Как вы рассчитываете омануть тех, кто сильнее вас. Если только это не проводится в рамках какого-то плана подкупа лояльности среднего класса. У вас увеличилось сумма свободных денег, тогда мы идем к вам. Как известно в капитализме за товар платят столько, сколько максимально возможно, а не сколько он реально стоит в зависимости от трудозатрат. Ни о какой равновесной цене даже и речи нет. Хотя каждый понимает под этой ценой, что ему хочется. Например заплатилы вы выкуп за похищенного бандитами родственника. Это тоже равновесная цена. Поскольку сделка совершилась все как бы довольны. Вы готовы купить за любые деньги, они готовы продать. Согласно определению равновесной цены все замечательно и неважно, что цена монопольная, а одна из сторон имеет преимущество, принуждая вторую
Netme написав:а также является доказательством того, что в капитализме прогресс всегда оплачивается за счет бедняков. Вопрос в том, что делать, когда ресурс бедных закончится в отличие от экономического дна свободного рынка?
Бедным дадут кредит на бойлер, причем проценты заплатит мэрия. И проблема решена. Правда бедным придется напрячься и собрать справки о доходах и прочее, как на субсидию.
AlifeSoft написав:Но даже с электроотоплением котлом при наличии двухтарифного счетчика цена на отопление упадет в 2 раза (50% ночью и нет потерь на доставке тепла).
Чтобы была экономия в 2 раза, электроэнергия должна 80 копеек стоить. А цена сейчас 1,68. Т.е. сейчас примерно паритет, или покупать гигакалорию за 1600 грн, или покупать 1167 кВт*ч по 1,40 (1,68 с учетом поправки на 8 часов в полцены).
Бойлеры появляются не тогда, когда люди хотят себе поставить этот геморрой, а тогда когда нет качественной и нормальной по цене услуге. Сколько новостроев с собственными котельными подают горячую воду только зимой. Т.к. люди ставят бойлеры, потому что вода холодная течет из горячей и экономически выгодней поставить бойлер. А все из за того, что ОСМД превратились в пристанище откатов и ту работу которую может делать 1 чел + подрядчики делает 15, но на постоянке, а про ТЕЦ и им подобным уже тут написали, но от себя - в их сознании это КОРОЛИ которые делают большое Благо. И все им должны...
AlifeSoft написав:Но даже с электроотоплением котлом при наличии двухтарифного счетчика цена на отопление упадет в 2 раза (50% ночью и нет потерь на доставке тепла).
Чтобы была экономия в 2 раза, электроэнергия должна 80 копеек стоить. А цена сейчас 1,68. Т.е. сейчас примерно паритет, или покупать гигакалорию за 1600 грн, или покупать 1167 кВт*ч по 1,40 (1,68 с учетом поправки на 8 часов в полцены).
ну, так кто Вам не дает греть только "ночью?" цена вопроса 5 баксов, чтобы не бегать и не работать выключателем.