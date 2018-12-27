У подорожчанні гарячої води в Києві винні бойлери

Додано: Пон 07 січ, 2019 04:42

То есть ранее обеспеченные богатые слои населения немного помогали бедным, теперь же этого не будет. Ну, это вполне вписывается в стандартную для слаборазвитых стран схему развития направленную на углубление пропасти между богатыми и бедными, а также является доказательством того, что в капитализме прогресс всегда оплачивается за счет бедняков. Вопрос в том, что делать, когда ресурс бедных закончится в отличие от экономического дна свободного рынка?По-видимому скоро возникнут фавелы и трущобы по бразильской системе, где будут жить вытесненные на обочину жизни бедняки. А не может массовая установка бойлеров привести еще к каким-нибудь другим непредсказуемым последствиям, таким как взрывы домов, газораспределительных сетей, повышению цен на энергоносители. Меня всегда забавляло, когда средний класс не хочет покупать отдельные дома, живет в муравейниках, но ведет себя как индивидуалист. Я бы назвал таких людей недокапиталистами. Ужасно хочется почесать свое ЧСВ, но силенок хватает только на бойлер. Опять же монополиям, руководящим капитализмом, безразлично сколько бойлеров вы установите - они найдут способ компенсировать свои убытки. Как вы рассчитываете омануть тех, кто сильнее вас. Если только это не проводится в рамках какого-то плана подкупа лояльности среднего класса. У вас увеличилось сумма свободных денег, тогда мы идем к вам. Как известно в капитализме за товар платят столько, сколько максимально возможно, а не сколько он реально стоит в зависимости от трудозатрат. Ни о какой равновесной цене даже и речи нет. Хотя каждый понимает под этой ценой, что ему хочется. Например заплатилы вы выкуп за похищенного бандитами родственника. Это тоже равновесная цена. Поскольку сделка совершилась все как бы довольны. Вы готовы купить за любые деньги, они готовы продать. Согласно определению равновесной цены все замечательно и неважно, что цена монопольная, а одна из сторон имеет преимущество, принуждая вторую