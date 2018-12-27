У подорожчанні гарячої води в Києві винні бойлери

Ну если б днем наступало лето, то 5 баксами можно было и обойтись. Можно, конечно, поставить кубовую бочку в ванной (или в зале, кому как удобнее), но в этом случае нужен трехкратный запас по подводимой мощности.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 08:52
Ну если б днем наступало лето, то 5 баксами можно было и обойтись. Можно, конечно, поставить кубовую бочку в ванной (или в зале, кому как удобнее), но в этом случае нужен трехкратный запас по подводимой мощности.
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Пон 07 січ, 2019 09:14
проїзний в Польщі на місяць біля 100+- злотих = 750 грн на всі види транспорту, включаючи електричку в межах міста,
а якщо взяти на три місяці, то буде проїзний буде ще на 15%+- дешевше
Однорозазовий квиток в громадському транспорті в нас більше 50% ціни польського, а з.п. пересіченого різняться більше чим в два рази.
Не тре ляля про дорогу Європу.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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