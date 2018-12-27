У подорожчанні гарячої води в Києві винні бойлери

Ну если б днем наступало лето, то 5 баксами можно было и обойтись. Можно, конечно, поставить кубовую бочку в ванной (или в зале, кому как удобнее), но в этом случае нужен трехкратный запас по подводимой мощности.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 08:52
Ну если б днем наступало лето, то 5 баксами можно было и обойтись. Можно, конечно, поставить кубовую бочку в ванной (или в зале, кому как удобнее), но в этом случае нужен трехкратный запас по подводимой мощности.
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Пон 07 січ, 2019 09:14
проїзний в Польщі на місяць біля 100+- злотих = 750 грн на всі види транспорту, включаючи електричку в межах міста,
а якщо взяти на три місяці, то буде проїзний буде ще на 15%+- дешевше
Однорозазовий квиток в громадському транспорті в нас більше 50% ціни польського, а з.п. пересіченого різняться більше чим в два рази.
Не тре ляля про дорогу Європу.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 07 січ, 2019 09:48
Мне откровенно любопытно было бы посмотреть на вас как на мэра небольшого города. При оном условии - чтобы жили в нем только добровольцы.
Переделка всей инфраструктуры под значительный рост энергопотребления - это колоссальные затраты.
Пока вы или вы с соседями поставили себе бойлер, вы пользуетесь существующей инфраструктурой. Если все дома захотят ставить себе такое, существующая инфраструктура не выдержит.
А самое грустное - что предложения перевести всех с централизованного подогрева воды на бойлеры появляются не потому, что такой вариант выгоднее в масштабах государства, а потому, что предлагающим кажется, что в этом нет ничего сложного - повесил бойлер на стену - и все в порядке.
И все равно это не уберет коррупцию - просто будут пилить больше денег на ремонтах труб холодной воды и энергосистем.
Или предложите в каждом дворе собственную скважину бурить и генератор ставить? "Большой скачок" по-украински?
Додано: Пон 07 січ, 2019 11:41
flyman
З арифметикою все добре ?
Квиток на автобус в Варшаві 4.4 злотих =32 грн (1 зона)
В Україні точно більше 16 грн ?
І це в Польші. В Копенгагені 36 крон = 144 грн.
І з/п в них не 20 разів більша за нашу.
Так що "не тре ля ля"
Додано: Пон 07 січ, 2019 16:55
Re: У подорожчанні гарячої води в Києві винні бойлери
которые продолжают брать теплую воду из городской трубы - нафиг нужна ваша теплая вода по заоблачной цене горячей.
Додано: Пон 07 січ, 2019 17:10
В Копенгагені зарплата пересичного в 2 раза больше, или раз в 20-30?
Чего то кум приезжая на праздники не купил только подарки. Затарился в Польше продуктами по полной программе. Дурак наверно? Тут же типа как в раю все дешевле?
Извините. До Копенгагена кум пока еще не доехал.
Додано: Пон 07 січ, 2019 17:14
flyman Цокаль в дупе Щуцына и в дупе Буче во сколько раз отличается по цене метра? И во сколько раз различаются цены на услуги электрика, шоб этот бойлер правильно подключить и соседей без стены и света не оставить?
Додано: Пон 07 січ, 2019 17:17
p_a_l Сигаретками и бухлом пусть там затарится. А заодно почитает сколько "Е" и крахмала во вкусняхах пшековских.
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