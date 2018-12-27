У подорожчанні гарячої води в Києві винні бойлери

Додано: Пон 07 січ, 2019 09:48

AlifeSoft написав: Бедным дадут кредит на бойлер, причем проценты заплатит мэрия. И проблема решена. Правда бедным придется напрячься и собрать справки о доходах и прочее, как на субсидию. Бедным дадут кредит на бойлер, причем проценты заплатит мэрия. И проблема решена. Правда бедным придется напрячься и собрать справки о доходах и прочее, как на субсидию.

Мне откровенно любопытно было бы посмотреть на вас как на мэра небольшого города. При оном условии - чтобы жили в нем только добровольцы.Переделка всей инфраструктуры под значительный рост энергопотребления - это колоссальные затраты.Пока вы или вы с соседями поставили себе бойлер, вы пользуетесь существующей инфраструктурой. Если все дома захотят ставить себе такое, существующая инфраструктура не выдержит.А самое грустное - что предложения перевести всех с централизованного подогрева воды на бойлеры появляются не потому, что такой вариант выгоднее в масштабах государства, а потому, что предлагающим кажется, что в этом нет ничего сложного - повесил бойлер на стену - и все в порядке.И все равно это не уберет коррупцию - просто будут пилить больше денег на ремонтах труб холодной воды и энергосистем.Или предложите в каждом дворе собственную скважину бурить и генератор ставить? "Большой скачок" по-украински?