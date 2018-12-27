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У подорожчанні гарячої
води в Києві винні бойлери

У подорожчанні гарячої води в Києві винні бойлери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 08:52

  shkarapet написав:ну, так кто Вам не дает греть только "ночью?" цена вопроса 5 баксов, чтобы не бегать и не работать выключателем.


Ну если б днем наступало лето, то 5 баксами можно было и обойтись. Можно, конечно, поставить кубовую бочку в ванной (или в зале, кому как удобнее), но в этом случае нужен трехкратный запас по подводимой мощности.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 09:14

  AlifeSoft написав:
  antey1969 написав:Ага, а в росте цен на общественный транспорт виноват встречный ветер, стабильно дующий в лобовое стекло вне зависимости от направления движения


Узнайте сколько в Европе или США стоит билет, сравните с нашим, прозрейте от дешевизны. Вот только не нужно говорить, что нужно мерить по зарплате, сам транспорт и энергообеспечение у нас по европейским ценам.

проїзний в Польщі на місяць біля 100+- злотих = 750 грн на всі види транспорту, включаючи електричку в межах міста,
а якщо взяти на три місяці, то буде проїзний буде ще на 15%+- дешевше

Однорозазовий квиток в громадському транспорті в нас більше 50% ціни польського, а з.п. пересіченого різняться більше чим в два рази.
Не тре ляля про дорогу Європу.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 09:48

  AlifeSoft написав:Бедным дадут кредит на бойлер, причем проценты заплатит мэрия. И проблема решена. Правда бедным придется напрячься и собрать справки о доходах и прочее, как на субсидию.


Мне откровенно любопытно было бы посмотреть на вас как на мэра небольшого города. При оном условии - чтобы жили в нем только добровольцы.

Переделка всей инфраструктуры под значительный рост энергопотребления - это колоссальные затраты.
Пока вы или вы с соседями поставили себе бойлер, вы пользуетесь существующей инфраструктурой. Если все дома захотят ставить себе такое, существующая инфраструктура не выдержит.

А самое грустное - что предложения перевести всех с централизованного подогрева воды на бойлеры появляются не потому, что такой вариант выгоднее в масштабах государства, а потому, что предлагающим кажется, что в этом нет ничего сложного - повесил бойлер на стену - и все в порядке.
И все равно это не уберет коррупцию - просто будут пилить больше денег на ремонтах труб холодной воды и энергосистем.
Или предложите в каждом дворе собственную скважину бурить и генератор ставить? "Большой скачок" по-украински?
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 11:41

flyman

З арифметикою все добре ?
Квиток на автобус в Варшаві 4.4 злотих =32 грн (1 зона)
В Україні точно більше 16 грн ?
І це в Польші. В Копенгагені 36 крон = 144 грн.
І з/п в них не 20 разів більша за нашу.
Так що "не тре ля ля"
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 16:55

Re: У подорожчанні гарячої води в Києві винні бойлери

которые продолжают брать теплую воду из городской трубы - нафиг нужна ваша теплая вода по заоблачной цене горячей.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 17:10

  Nickoss1 написав:flyman

З арифметикою все добре ?
Квиток на автобус в Варшаві 4.4 злотих =32 грн (1 зона)
В Україні точно більше 16 грн ?
І це в Польші. В Копенгагені 36 крон = 144 грн.
І з/п в них не 20 разів більша за нашу.
Так що "не тре ля ля"

В Копенгагені зарплата пересичного в 2 раза больше, или раз в 20-30?
Чего то кум приезжая на праздники не купил только подарки. Затарился в Польше продуктами по полной программе. Дурак наверно? Тут же типа как в раю все дешевле?
Извините. До Копенгагена кум пока еще не доехал.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 17:14

flyman Цокаль в дупе Щуцына и в дупе Буче во сколько раз отличается по цене метра? И во сколько раз различаются цены на услуги электрика, шоб этот бойлер правильно подключить и соседей без стены и света не оставить?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 17:17

p_a_l Сигаретками и бухлом пусть там затарится. А заодно почитает сколько "Е" и крахмала во вкусняхах пшековских.
барабашов
 
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