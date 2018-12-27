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У подорожчанні гарячої
води в Києві винні бойлери

У подорожчанні гарячої води в Києві винні бойлери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 09:36

  AlifeSoft написав:
  Волгарь написав:Тогда и эл энергия приблизится по цене к европейской -20+евроцентов за
Квт-ч. И греть воду в бойлерах станет просто невыгодно


Стоимость солнечного Квт.ч падает в год на 10-20%, вполне может получится, что солнечные крыши на многоэтажках смогут покрыть до 50% потребления, а солнечные электростанции со станциями батарей заменят ядерные и тепловые.

Вы абсолютно правы ...для 32-го градуса северной широты (т.е Тель-Авива)
Там, как правило в многоквартирных домах у каждой квартиры на крыше установлен солнечный бойлер, который 9-10 месяцев в году позволяет подогревать воду за счет тепла Солнца (2-3 месяца используется электрический). На 52-ой широте (Харьков/Киев) такое, увы, невозможно.
Волгарь
 
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