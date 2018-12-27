У подорожчанні гарячої води в Києві винні бойлери

AlifeSoft написав:
Стоимость солнечного Квт.ч падает в год на 10-20%, вполне может получится, что солнечные крыши на многоэтажках смогут покрыть до 50% потребления, а солнечные электростанции со станциями батарей заменят ядерные и тепловые.
Вы абсолютно правы ...для 32-го градуса северной широты (т.е Тель-Авива)
Там, как правило в многоквартирных домах у каждой квартиры на крыше установлен солнечный бойлер, который 9-10 месяцев в году позволяет подогревать воду за счет тепла Солнца (2-3 месяца используется электрический). На 52-ой широте (Харьков/Киев) такое, увы, невозможно.