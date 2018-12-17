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У США розробляють сонячні
батареї нового типу

У США розробляють сонячні батареї нового типу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 18:01

У США розробляють сонячні батареї нового типу

Пропонуємо до обговорення:
У США запускають проект, який повинен повністю змінити систему впровадження сонячних батарей.

Дивися повний текст У США розробляють сонячні батареї нового типу.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 18:01

есть хоть один срок когда они будут выпускаться промышленным способом?
andrii_solomakha
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