У США запускають проект, який повинен повністю змінити систему впровадження сонячних батарей.
Дивися повний текст У США розробляють сонячні батареї нового типу.
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Додано: Нед 06 січ, 2019 18:01
У США розробляють сонячні батареї нового типу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У США розробляють сонячні батареї нового типу.
Додано: Нед 06 січ, 2019 18:01
есть хоть один срок когда они будут выпускаться промышленным способом?
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