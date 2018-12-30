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В Мінсоцполітики уточнили
кількість українських...

В Мінсоцполітики уточнили кількість українських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 18:33

В Мінсоцполітики уточнили кількість українських...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Міністерства.

Дивися повний текст В Мінсоцполітики уточнили кількість українських заробітчан за кордоном.
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