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В Мінсоцполітики уточнили кількість українських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 06 січ, 2019 18:33
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Міністерства.
Дивися повний текст В Мінсоцполітики уточнили кількість українських заробітчан за кордоном
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Додано: Пон 07 січ, 2019 22:53
Репа добре знає, що до15 міліонів працює за бугром.
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