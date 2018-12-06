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Нове маркування товарів: як зміниться якість продуктів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 06 січ, 2019 18:43
Пропонуємо до обговорення:
В Україні ввели нові правила маркування продуктів харчування
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Додано: Нед 06 січ, 2019 18:44
К сожалению, это правда...
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