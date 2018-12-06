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Нове маркування товарів: як
зміниться якість продуктів

Нове маркування товарів: як зміниться якість продуктів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 18:43

Нове маркування товарів: як зміниться якість продуктів

Пропонуємо до обговорення:
В Україні ввели нові правила маркування продуктів харчування

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 18:44

К сожалению, это правда...
evs-igor
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 19:01

Скоро майонез в семейной упаковке будут выпускать по 35 грамм при цене 20 грн. Как некотороые уже шоколад делают по 85-95 грамм, а цену лупят как за все 100гр.
Ratatui
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