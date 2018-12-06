В Україні ввели нові правила маркування продуктів харчування
Дивися повний текст Нове маркування товарів: як зміниться якість продуктів.
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Додано: Нед 06 січ, 2019 18:43
Нове маркування товарів: як зміниться якість продуктів
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Дивися повний текст Нове маркування товарів: як зміниться якість продуктів.
Додано: Пон 07 січ, 2019 19:01
Скоро майонез в семейной упаковке будут выпускать по 35 грамм при цене 20 грн. Как некотороые уже шоколад делают по 85-95 грамм, а цену лупят как за все 100гр.
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