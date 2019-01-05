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Німці обрали найкращі повнопривідні вживані авто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 06 січ, 2019 19:54
Пропонуємо до обговорення:
Редактори німецького журналу Auto Bild назвали найкращі автомобілі
Дивися повний текст Німці обрали найкращі повнопривідні вживані авто вартістю до 2 500 євро
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Додано: Нед 06 січ, 2019 19:54
типичный autoschrott, немцы такое не купят.
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