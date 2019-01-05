Редактори німецького журналу Auto Bild назвали найкращі автомобілі
Дивися повний текст Німці обрали найкращі повнопривідні вживані авто вартістю до 2 500 євро.
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Додано: Нед 06 січ, 2019 19:54
Німці обрали найкращі повнопривідні вживані авто...
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Дивися повний текст Німці обрали найкращі повнопривідні вживані авто вартістю до 2 500 євро.
Додано: Нед 06 січ, 2019 20:00
Жах! Автомобілям 15-20 років. Кому в Європі ще потрібне таке барахло? До чого такі новини?
Додано: Пон 07 січ, 2019 00:17
Такое в Германии мало кто покупает, только те кто понты гоняет. А таких среди немцев очень мало, в отличии от бывших жителей стран СНГ, турков и т.п.
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