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Німці обрали найкращі
повнопривідні вживані авто...

Німці обрали найкращі повнопривідні вживані авто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 19:54

Німці обрали найкращі повнопривідні вживані авто...

Пропонуємо до обговорення:
Редактори німецького журналу Auto Bild назвали найкращі автомобілі

Дивися повний текст Німці обрали найкращі повнопривідні вживані авто вартістю до 2 500 євро.
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типичный autoschrott, немцы такое не купят.
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Жах! Автомобілям 15-20 років. Кому в Європі ще потрібне таке барахло? До чого такі новини?
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Такое в Германии мало кто покупает, только те кто понты гоняет. А таких среди немцев очень мало, в отличии от бывших жителей стран СНГ, турков и т.п.
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