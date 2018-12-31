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Житло подорожчає до 20%
після виборів 2019 р. -...

Житло подорожчає до 20% після виборів 2019 р. -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 20:55

Житло подорожчає до 20% після виборів 2019 р. -...

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на житло після виборів у 2019 році зростуть до 20%, вважають у Конфедерації Будівельників України (КБУ).

Дивися повний текст Житло подорожчає до 20% після виборів 2019 р. - Конфедерація будівельників.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 20:55

"Резкого роста не предвидится - подорожает на 20%" ))) Барыги - такие мечтатели.

Валютная стоимость недвижимости снизилась на 10% за 2018-й, так же, как в среднем снижалась и все прошлые годы, начиная с 2009-го.

Если взять отдельно сегмент новостроев, то валютная стоимость где-то с 2015 года ни растет ни падает, а ходит точно за долларом. При этом квадратура жилья продолжает снижаться - однушек больше 45 кв.м. практически нет даже в т.н. бизнес-классе, в экономе - вообще 20-35...

Но у клоунов-риелторов, как говорится, своя атмосфера - "на цены в 2019 году будет влиять высокое предложение и малый спрос", но при этом будеттолькодорожать )))
zРадио
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