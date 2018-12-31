Ціни на житло після виборів у 2019 році зростуть до 20%, вважають у Конфедерації Будівельників України (КБУ).
Дивися повний текст Житло подорожчає до 20% після виборів 2019 р. - Конфедерація будівельників.
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Додано: Нед 06 січ, 2019 20:55
Житло подорожчає до 20% після виборів 2019 р. -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Житло подорожчає до 20% після виборів 2019 р. - Конфедерація будівельників.
Додано: Нед 06 січ, 2019 20:55
"Резкого роста не предвидится - подорожает на 20%" ))) Барыги - такие мечтатели.
Валютная стоимость недвижимости снизилась на 10% за 2018-й, так же, как в среднем снижалась и все прошлые годы, начиная с 2009-го.
Если взять отдельно сегмент новостроев, то валютная стоимость где-то с 2015 года ни растет ни падает, а ходит точно за долларом. При этом квадратура жилья продолжает снижаться - однушек больше 45 кв.м. практически нет даже в т.н. бизнес-классе, в экономе - вообще 20-35...
Но у клоунов-риелторов, как говорится, своя атмосфера - "на цены в 2019 году будет влиять высокое предложение и малый спрос", но при этом будеттолькодорожать )))
Додано: Нед 06 січ, 2019 21:59
Вот из года в год недвижимость постоянно дешевела, а тут вдруг рост- с какого перепугу? И причем тут выборы? Если ненароком пройдет какой-то кандидат от Коломойского, который давно заявил что дефолт необходим ещё вчера, то так "подрастет", как в девяностые : ) И ещё огромными голубыми буквами посреди этого нелепого загона ссылка: "Инвестировать в недвижимость". Нет вот реально, они правда считают что вокруг остались исключительно слабоумные миллионеры, или на кого этот бред рассчитан?
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