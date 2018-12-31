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Житло подорожчає до 20%
після виборів 2019 р. -...

Житло подорожчає до 20% після виборів 2019 р. -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 20:55

Житло подорожчає до 20% після виборів 2019 р. -...

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на житло після виборів у 2019 році зростуть до 20%, вважають у Конфедерації Будівельників України (КБУ).

Дивися повний текст Житло подорожчає до 20% після виборів 2019 р. - Конфедерація будівельників.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 20:55

"Резкого роста не предвидится - подорожает на 20%" ))) Барыги - такие мечтатели.

Валютная стоимость недвижимости снизилась на 10% за 2018-й, так же, как в среднем снижалась и все прошлые годы, начиная с 2009-го.

Если взять отдельно сегмент новостроев, то валютная стоимость где-то с 2015 года ни растет ни падает, а ходит точно за долларом. При этом квадратура жилья продолжает снижаться - однушек больше 45 кв.м. практически нет даже в т.н. бизнес-классе, в экономе - вообще 20-35...

Но у клоунов-риелторов, как говорится, своя атмосфера - "на цены в 2019 году будет влиять высокое предложение и малый спрос", но при этом будеттолькодорожать )))
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 21:59

Вот из года в год недвижимость постоянно дешевела, а тут вдруг рост- с какого перепугу? И причем тут выборы? Если ненароком пройдет какой-то кандидат от Коломойского, который давно заявил что дефолт необходим ещё вчера, то так "подрастет", как в девяностые : ) И ещё огромными голубыми буквами посреди этого нелепого загона ссылка: "Инвестировать в недвижимость". Нет вот реально, они правда считают что вокруг остались исключительно слабоумные миллионеры, или на кого этот бред рассчитан?
ASDF
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 22:01

подорожает до 40%, не зря же они собрались
dmdcomm
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 23:31

Исходя из текста: ожидается повышение предложения над спросом, увеличения процентных ставок по кредитам... Такая ситуация должна понижать цену на жильё.
Указанное на 40% увеличение кредитования касается потребительского (а не ипотечного) сегмента. К чему его сюда «приплели»?
Если подымут цены - те немногие у кого деньги есть - купят на «вторичке» не ожидая годами новострой или уйдут в депозит или ОГВЗ выжидая выгодное предложение. Спроса мало, а тот что есть - станет отложенным.
Повышайте на здоровье, будете со своими подрядчикам квартирами расплачиваться
mazurkevych
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 23:36

Похоже, перед выборами потенциальный покупатель решил деньги традиционно приберечь - мало ли как все обернется, да и рост доходности ОВГЗ до 20% годовых как бы не предполагает, что 2019ый будет легким.
Вот застройщики хором и заблажили о скором дорожае.
Уверен, если бы в их отделах продаж все шло пучком, вместо подобных сказок они бы из месяца в месяц ценники переписывали вверх, как это было летом
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 06:55

Статью писал школьник за пачку сигарет. До лета раздутый до невозможности пузырь цен на недвижимость лопнет, и весь этот рынок полетит в бездонную пропасть, вместе с курсом гривны. Можете отнести мои слова в банк (с).
Forum
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 09:21

  Forum написав:Статью писал школьник за пачку сигарет. До лета раздутый до невозможности пузырь цен на недвижимость лопнет, и весь этот рынок полетит в бездонную пропасть, вместе с курсом гривны. Можете отнести мои слова в банк (с).

Автор прав :idea:

Ведь 0% это менее 20%
И даже любое падение, например минус 25% это тоже до 20%

-25<0<20
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 13:04

  Forum написав:Статью писал школьник за пачку сигарет. До лета раздутый до невозможности пузырь цен на недвижимость лопнет, и весь этот рынок полетит в бездонную пропасть, вместе с курсом гривны. Можете отнести мои слова в банк (с).

это новый тренд в Сколково вашем?
Какой курс гривны в конце года прогнозируете?
И какой курс рубаса будет в это время, если допустим Кадыров лично вспорет пузо Гундяеву, а Медведа отдаст на ужин свои алабаям?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 13:24

В случае победы некоторых претендентов надо будет продавать и валить на запад.
Vint
 
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