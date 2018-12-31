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після виборів 2019 р. -...

Житло подорожчає до 20% після виборів 2019 р. -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 17:39

барабашов Выпейте что-то от паранойи,я в Харькове живу. И судя по всему от склероза тоже надо глотнуть, забыли уже как после прошлых выборов с 8 до 30 курс вырос?
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