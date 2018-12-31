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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 січ, 2019 17:39
барабашов Выпейте что-то от паранойи,я в Харькове живу. И судя по всему от склероза тоже надо глотнуть, забыли уже как после прошлых выборов с 8 до 30 курс вырос?
Додано: Пон 07 січ, 2019 18:49
anton_gms Частично с Вами согласен, но не зависимо от того кого выберут в президенты, денег в стране больше не станет и долги не уменьшаться. Но правда с определенными кандидатами могут быть некоторые "нежданчики" : ) Хотя, что тут гадать- скоро сами всё увидим. С Рождеством всех!!!
Додано: Пон 07 січ, 2019 19:27
Re: Житло подорожчає до 20% після виборів 2019 р. -...
Уровень экспердов "петросян от бога",если все факторы указывают на боковик и это просто в фактически счастливом исходе, но скорее всего по теории вероятности на 95% падение, вопрос только в глубине этого самого падения,то остаётся прокричать про "рист на 20%" и в кусты,что бы потом не вспоминали как их звали)))
Но идея удалась,всех заинтересованных всколыхнули,есть нам о чём поговорить и посмеяцццо...
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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