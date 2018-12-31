|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 січ, 2019 18:49
anton_gms Частично с Вами согласен, но не зависимо от того кого выберут в президенты, денег в стране больше не станет и долги не уменьшаться. Но правда с определенными кандидатами могут быть некоторые "нежданчики" : ) Хотя, что тут гадать- скоро сами всё увидим. С Рождеством всех!!!
Додано: Пон 07 січ, 2019 19:27
Re: Житло подорожчає до 20% після виборів 2019 р. -...
Уровень экспердов "петросян от бога",если все факторы указывают на боковик и это просто в фактически счастливом исходе, но скорее всего по теории вероятности на 95% падение, вопрос только в глубине этого самого падения,то остаётся прокричать про "рист на 20%" и в кусты,что бы потом не вспоминали как их звали)))
Но идея удалась,всех заинтересованных всколыхнули,есть нам о чём поговорить и посмеяцццо...
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 07 січ, 2019 20:05
Re: Житло подорожчає до 20% після виборів 2019 р. -...
как высокое предложение и малый спрос могут повышать цены?
зачем вообще такой бред публиковать?
Додано: Пон 07 січ, 2019 21:31
Последние годы жильё стабильно дорожает в гривне и дешевеет в долларах. Но почему подорожает аж на 20% - неужели так сильно рухнет гривна?
Додано: Пон 07 січ, 2019 22:11
Цены на жилую недвижимость в Украине упадут на треть, — эксп
В Украине рентабельность строительного бизнеса упала с недавних 20-30% до 10% и ниже, что заставляет застройщиков снижать цены.
«Для инвесторов это не выгодно. Тем более нет никаких гарантий, что квартиры удастся быстро распродать. Сейчас рынок затоварен «лишним» жильем — по новостройкам это около 20 тыс. квартир, на вторичке — больше 40 тыс. Это на треть больше, чем годом ранее. А в следующем году лишнего жилья станет еще больше. Многие компании уже не имеют запаса прочности и фактически являются банкротами или близки к этому. Они пытаются продать недострои. Появился целый рынок перепродаж строек, некоторые ЖК по несколько раз сменили собственника», — отмечает эксперт по недвижимости Михаил Артюхов
Избавиться от «лишних» квартир можно будет лишь одним способом — устроив очередную распродажу.
«Цены могут упасть и на 30%», — не исключает Артюхов. При этом сами застройщики, наоборот, говорят о намерении повысить цены.
По прогнозам Панфилова они в следующем году должны вырасти на 10-15%. Но, как считают эксперты, повторится стандартная ситуация — сначала рост цены по прайсам, а затем — безудержные скидки и распродажи.
Зараз переглядають цей форум: a_solomakha і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|