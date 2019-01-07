Житло подорожчає до 20% після виборів 2019 р. -...

Додано: Пон 07 січ, 2019 19:27

Уровень экспердов "петросян от бога",если все факторы указывают на боковик и это просто в фактически счастливом исходе, но скорее всего по теории вероятности на 95% падение, вопрос только в глубине этого самого падения,то остаётся прокричать про "рист на 20%" и в кусты,что бы потом не вспоминали как их звали)))

Но идея удалась,всех заинтересованных всколыхнули,есть нам о чём поговорить и посмеяцццо...

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.