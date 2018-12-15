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Індекс споживчої довіри в США
в грудні впав до мінімуму...

Індекс споживчої довіри в США в грудні впав до мінімуму...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 20:56

Індекс споживчої довіри в США в грудні впав до мінімуму...

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики в середньому прогнозували грудневе значення на рівні 133,7 пункту.

Дивися повний текст Індекс споживчої довіри в США в грудні впав до мінімуму за 5 місяців.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 20:56

Там и с рынком недвиги немного не того...интересно в какую бы валюту с вечнозеленого перебраться? Франки горной страны .. так там плечо большое.. фунты.. так купи попробуй.. может злотые?
Джон
 
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