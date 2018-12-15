Аналітики в середньому прогнозували грудневе значення на рівні 133,7 пункту.
Дивися повний текст Індекс споживчої довіри в США в грудні впав до мінімуму за 5 місяців.
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Додано: Нед 06 січ, 2019 20:56
Індекс споживчої довіри в США в грудні впав до мінімуму...
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Дивися повний текст Індекс споживчої довіри в США в грудні впав до мінімуму за 5 місяців.
Додано: Нед 06 січ, 2019 20:56
Там и с рынком недвиги немного не того...интересно в какую бы валюту с вечнозеленого перебраться? Франки горной страны .. так там плечо большое.. фунты.. так купи попробуй.. может злотые?
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