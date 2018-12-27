Так показало дослідження газети Haaretz.
Дивися повний текст Назвали один з найдорожчих туристичних напрямків у світі.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 06 січ, 2019 23:57
Назвали один з найдорожчих туристичних напрямків у світі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Назвали один з найдорожчих туристичних напрямків у світі.
Додано: Нед 06 січ, 2019 23:57
По сравнению со стоимостью аренды в Украине во время ЧМ по футболу, Израиль просто дешевка.
|