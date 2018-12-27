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Назвали один з найдорожчих
туристичних напрямків у світі

Назвали один з найдорожчих туристичних напрямків у світі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 23:57

Назвали один з найдорожчих туристичних напрямків у світі

Пропонуємо до обговорення:
Так показало дослідження газети Haaretz.

Дивися повний текст Назвали один з найдорожчих туристичних напрямків у світі.
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 23:57

По сравнению со стоимостью аренды в Украине во время ЧМ по футболу, Израиль просто дешевка.
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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