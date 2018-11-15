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Mazda випустить спорткар з роторним двигуном
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Додано: Пон 07 січ, 2019 00:22
Пропонуємо до обговорення:
Новий спорткар з роторним двигуном – це мрія всіх співробітників компанії Mazda. Таку заяву під час свого інтерв'ю зробив голова Mazda Акіра Марумото.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 00:22
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