RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Mazda випустить спорткар
з роторним двигуном

Mazda випустить спорткар з роторним двигуном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 00:22

Mazda випустить спорткар з роторним двигуном

Пропонуємо до обговорення:
Новий спорткар з роторним двигуном – це мрія всіх співробітників компанії Mazda. Таку заяву під час свого інтерв'ю зробив голова Mazda Акіра Марумото.

Дивися повний текст Mazda випустить спорткар з роторним двигуном.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86531
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 00:22

Хотел бы взглянуть на это, всегда RX нравились, что 3-я, что 5-я
link654
 
Повідомлень: 643
З нами з: 14.05.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Lenovo випустить смартфон середнього рівня
R2 » Нед 02 гру, 2018 11:17
4 319
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 гру, 2018 21:00
warlamp
ЗМІ дізналися, коли Apple випустить перший iPhone з...
R2 » Пон 19 лис, 2018 12:24
1 84
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лис, 2018 12:24
andr-a_andre
Huawei випустить смартфон з 10-кратним оптичним зумом
R2 » Чет 15 лис, 2018 09:19
2 131
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лис, 2018 11:32
RomanTik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.