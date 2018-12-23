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Кабмін вивчає можливість скасування лімітів розміру...
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Додано: Пон 07 січ, 2019 03:26
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів розглядає можливість скасування лімітів розміру пенсій для платників високих сум єдиного соціального внеску (ЄСВ), повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Дивися повний текст Кабмін вивчає можливість скасування лімітів розміру пенсій для платників високих сум з ЄСВ – Гройсман
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R2
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Додано: Пон 07 січ, 2019 03:26
Лучше бы разработали реформу, согласно которой можно не платить ЕСВ вовсе (а еще вернуть себе все сделаные выплаты), и при этом в принципе не претендовать на гос пенсию.
Клоуны. Понесут десятки тысяч по ЕСВ, конечно.
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Captain Obvious
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Додано: Пон 07 січ, 2019 12:17
Captain Obvious написав:
е (а еще вернуть себе все сделаные выплаты)
И необязательно налом. Можно налоговым кредитом в счет будущих налогов, того же единого или подоходного.
Вжарим томосом по автокефалии
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summacut
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Додано: Вів 08 січ, 2019 12:48
У нас всегда несправедливость( увеличивается минимальный на и максимальная, а все что по середине это мусор которому ничего не добавляют, а ведь их большенство и именно оно строило страну.
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sasha9
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