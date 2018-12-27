В середньому, протягом останніх 30 днів кожна людина, яка проживає в Україні, витратила на ліки 572 гривні.
Дивися повний текст Кожен українець щомісяця витрачає на ліки понад 500 грн.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 07:51
Кожен українець щомісяця витрачає на ліки понад 500 грн
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Дивися повний текст Кожен українець щомісяця витрачає на ліки понад 500 грн.
Додано: Пон 07 січ, 2019 07:52
По цьому показнику однозначно є величезна дисперсія. Так, людина до, під час і після операції може витрачати тривалий час в день більше ніж по тисячі, а відносно здорові, котрих більшість, нічого. А в середньому вийде 500 в міс.
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