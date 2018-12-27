RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кожен українець щомісяця
витрачає на ліки понад 500 грн

Кожен українець щомісяця витрачає на ліки понад 500 грн
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 07:51

Кожен українець щомісяця витрачає на ліки понад 500 грн

Пропонуємо до обговорення:
В середньому, протягом останніх 30 днів кожна людина, яка проживає в Україні, витратила на ліки 572 гривні.

Дивися повний текст Кожен українець щомісяця витрачає на ліки понад 500 грн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86531
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 07:52

По цьому показнику однозначно є величезна дисперсія. Так, людина до, під час і після операції може витрачати тривалий час в день більше ніж по тисячі, а відносно здорові, котрих більшість, нічого. А в середньому вийде 500 в міс.
Vip
 
Повідомлень: 31
З нами з: 30.06.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15 і 20 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Понад 50% українців відчули погіршення матеріального... 1, 2, 3, 4
R2 » Суб 05 січ, 2019 19:27
31 2239
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 січ, 2019 21:18
ruvex
Україна має виплатити МВФ понад $1,8 млрд в 2019 році
R2 » П'ят 04 січ, 2019 20:31
2 265
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 січ, 2019 07:21
0mage0
У Грузії понад 600 тис. громадян зустрінуть Новий рік...
R2 » Чет 27 гру, 2018 10:55
4 203
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 гру, 2018 17:18
nalim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.