В середньому, протягом останніх 30 днів кожна людина, яка проживає в Україні, витратила на ліки 572 гривні.
Дивися повний текст Кожен українець щомісяця витрачає на ліки понад 500 грн.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 07:51
Кожен українець щомісяця витрачає на ліки понад 500 грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кожен українець щомісяця витрачає на ліки понад 500 грн.
Додано: Пон 07 січ, 2019 07:52
По цьому показнику однозначно є величезна дисперсія. Так, людина до, під час і після операції може витрачати тривалий час в день більше ніж по тисячі, а відносно здорові, котрих більшість, нічого. А в середньому вийде 500 в міс.
Додано: Пон 07 січ, 2019 13:28
Re: Кожен українець щомісяця витрачає на ліки понад 500 грн
Ой простая ангина вон выписали .. пара пачек антибиотика зиннат по 180 грн уже 360 + от кашля бромгексин, полоскалка горда + пшикалка от насморка в итоге 500+ грн вылетело моментально с кармана)). А ведь ангина такая щтука . с большей вероятностью если болеет кто то в семье то и к остальным может перейти.. вот 500 грн на количество членов семьи умножите еще...
Додано: Пон 07 січ, 2019 13:56
Раз в неделю баня с прорубью по 50 грн/два часа и аптечная мафия без сверхприбылей
Додано: Пон 07 січ, 2019 14:05
Додано: Пон 07 січ, 2019 14:32
Не соглашусь с вами - статистически, количество оперируемых очень невысоко. С этим сталкивается далеко не каждый и далеко не часто. Поэтому даже с учетом высокой стоимости такого лечения, на средние показатели оно не оказывает решающего влияния.
Посмотрите на телевизионную рекламу - я просто прозреваю последние годы. Уже порядка 60%, а то и 70% рекламного времени занимает фарма. И там не рекламируют лекарства, применяемые при тяжелых (и дорогих в лечении) патологиях. Так рекламируют "фуфломицины", доступные без рецепта, которые подавляющее большинство людей сами себе и прописывают.
Настоящий бич нашей системы здравоохранения - неквалифицированное самолечение, спровоцированное полнейшим беспределом с отпуском лекарств в аптеках и их навязчивой рекламой в СМИ. Понятно, что проблема недостатка государственного финансирования тоже стоит очень остро. Многие не могут себе позволить лечиться (когда реально нужно лечиться) из-за недостатка личных средств, и государство им не помогает, хотя обязано - это факт, который я не оспариваю.
Но еще бОльшая проблема - это расходы на ненужные, и/или неэффективные препараты, после приема которых не хватает денег на необходимое лечение.
В итоге десятки миллиардов гривен уходят не на здоровье украинцев, а на обогащение мошенников-фармацевтов/гомеопатов и владельцев телеканалов...
Со средними расходами 1 украинца на лекарства в 6-7 тыс грн в год, можно было бы запустить очень неплохую национальную программу медицинского страхования, покрывающую даже дорогое оперативное лечение и лечение хронических заболеваний
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