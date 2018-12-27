Кожен українець щомісяця витрачає на ліки понад 500 грн

Додано: Пон 07 січ, 2019 14:32

Vip написав: По цьому показнику однозначно є величезна дисперсія. Так, людина до, під час і після операції може витрачати тривалий час в день більше ніж по тисячі, а відносно здорові, котрих більшість, нічого. А в середньому вийде 500 в міс. По цьому показнику однозначно є величезна дисперсія. Так, людина до, під час і після операції може витрачати тривалий час в день більше ніж по тисячі, а відносно здорові, котрих більшість, нічого. А в середньому вийде 500 в міс.

Не соглашусь с вами - статистически, количество оперируемых очень невысоко. С этим сталкивается далеко не каждый и далеко не часто. Поэтому даже с учетом высокой стоимости такого лечения, на средние показатели оно не оказывает решающего влияния.Посмотрите на телевизионную рекламу - я просто прозреваю последние годы. Уже порядка 60%, а то и 70% рекламного времени занимает фарма. И там не рекламируют лекарства, применяемые при тяжелых (и дорогих в лечении) патологиях. Так рекламируют "фуфломицины", доступные без рецепта, которые подавляющее большинство людей сами себе и прописывают.Настоящий бич нашей системы здравоохранения - неквалифицированное самолечение, спровоцированное полнейшим беспределом с отпуском лекарств в аптеках и их навязчивой рекламой в СМИ. Понятно, что проблема недостатка государственного финансирования тоже стоит очень остро. Многие не могут себе позволить лечиться (когда реально нужно лечиться) из-за недостатка личных средств, и государство им не помогает, хотя обязано - это факт, который я не оспариваю.Но еще бОльшая проблема - это расходы на ненужные, и/или неэффективные препараты, после приема которых не хватает денег на необходимое лечение.В итоге десятки миллиардов гривен уходят не на здоровье украинцев, а на обогащение мошенников-фармацевтов/гомеопатов и владельцев телеканалов...Со средними расходами 1 украинца на лекарства в 6-7 тыс грн в год, можно было бы запустить очень неплохую национальную программу медицинского страхования, покрывающую даже дорогое оперативное лечение и лечение хронических заболеваний