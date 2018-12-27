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Кожен українець щомісяця
витрачає на ліки понад 500 грн

Кожен українець щомісяця витрачає на ліки понад 500 грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 07:51

Кожен українець щомісяця витрачає на ліки понад 500 грн

Пропонуємо до обговорення:
В середньому, протягом останніх 30 днів кожна людина, яка проживає в Україні, витратила на ліки 572 гривні.

Дивися повний текст Кожен українець щомісяця витрачає на ліки понад 500 грн.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 07:52

По цьому показнику однозначно є величезна дисперсія. Так, людина до, під час і після операції може витрачати тривалий час в день більше ніж по тисячі, а відносно здорові, котрих більшість, нічого. А в середньому вийде 500 в міс.
Vip
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 13:28

Re: Кожен українець щомісяця витрачає на ліки понад 500 грн

Ой простая ангина вон выписали .. пара пачек антибиотика зиннат по 180 грн уже 360 + от кашля бромгексин, полоскалка горда + пшикалка от насморка в итоге 500+ грн вылетело моментально с кармана)). А ведь ангина такая щтука . с большей вероятностью если болеет кто то в семье то и к остальным может перейти.. вот 500 грн на количество членов семьи умножите еще...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 13:56

Раз в неделю баня с прорубью по 50 грн/два часа и аптечная мафия без сверхприбылей
Vint
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 14:05

  Джон написав:Ой простая ангина вон выписали .. пара пачек антибиотика зиннат по 180 грн уже 360 + от кашля бромгексин, полоскалка горда + пшикалка от насморка в итоге 500+ грн вылетело моментально с кармана)).


А каким боком к ангине кашель и насморк?
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 14:32

  Vip написав:По цьому показнику однозначно є величезна дисперсія. Так, людина до, під час і після операції може витрачати тривалий час в день більше ніж по тисячі, а відносно здорові, котрих більшість, нічого. А в середньому вийде 500 в міс.


Не соглашусь с вами - статистически, количество оперируемых очень невысоко. С этим сталкивается далеко не каждый и далеко не часто. Поэтому даже с учетом высокой стоимости такого лечения, на средние показатели оно не оказывает решающего влияния.

Посмотрите на телевизионную рекламу - я просто прозреваю последние годы. Уже порядка 60%, а то и 70% рекламного времени занимает фарма. И там не рекламируют лекарства, применяемые при тяжелых (и дорогих в лечении) патологиях. Так рекламируют "фуфломицины", доступные без рецепта, которые подавляющее большинство людей сами себе и прописывают.

Настоящий бич нашей системы здравоохранения - неквалифицированное самолечение, спровоцированное полнейшим беспределом с отпуском лекарств в аптеках и их навязчивой рекламой в СМИ. Понятно, что проблема недостатка государственного финансирования тоже стоит очень остро. Многие не могут себе позволить лечиться (когда реально нужно лечиться) из-за недостатка личных средств, и государство им не помогает, хотя обязано - это факт, который я не оспариваю.

Но еще бОльшая проблема - это расходы на ненужные, и/или неэффективные препараты, после приема которых не хватает денег на необходимое лечение.

В итоге десятки миллиардов гривен уходят не на здоровье украинцев, а на обогащение мошенников-фармацевтов/гомеопатов и владельцев телеканалов...

Со средними расходами 1 украинца на лекарства в 6-7 тыс грн в год, можно было бы запустить очень неплохую национальную программу медицинского страхования, покрывающую даже дорогое оперативное лечение и лечение хронических заболеваний
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 16:51

Re: Кожен українець щомісяця витрачає на ліки понад 500 грн

24% откладывает свой визит к врачу из-за отсутствия средств - это неправда. Из-за присутствия толпы пенсионеров под дверьми врача. Из-за того что нужно записаться на прием и прийдя в данное время нужно будет еще ждать.

Также у мужиков есть боязнь ходить к урологу из-за методов анализов. Палец в задницу и массаж предстательной железы отпугивают повторное похождение даже у самых смелых. Можно конечно поржать, но тема проблемная, судя по тому сколько выбрасывается денег на рекламы.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 17:21

  Vint написав:Раз в неделю баня с прорубью по 50 грн/два часа и аптечная мафия без сверхприбылей

это где такая шара по ценах ?
http://perevodika.ru/articles/14815.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 17:25

Re: Кожен українець щомісяця витрачає на ліки понад 500 грн

главное что бы в этих 500 грн не входили амиксин, и прочие фуфломицины
http://encyclopatia.ru/wiki/%D0%A0%D0%B ... 0%BE%D0%B2
.Актовегін, Церебролізин, Солкосерил - препарати з доведеною неефективністю.

2. Арбідол, Анаферон, Біопарокс, Віферон, Поліоксидоній, Циклоферон, Ерсефуріл, Імуномакс, Ликопід, Ізопринозин, Прімадофілюс, Енгістол, Імудон - імуномодулятори з недоведеною ефективністю. Коштують дорого. Проведені дослідження не дають підстав розглядати арбідол як препарат з доведеною у випробуваннях активністю для лікування простудних захворювань, зокрема, грипу. Дослідників з-за кордону по-справжньому цей препарат не зацікавив.

3. Біфідобактерін, Біфіформ, Лінекс, Хілак Форте, Прімадофілус тощо - всі пробіотики. Діагнозу "дисбактеріоз", який називають наші педіатри, ніде в світі не існує. До призначення пребіотиків в розвинених країнах ставляться з обережністю.

4. Валідол- м'ятна цукерка, що має віддалене відношення до медицини. Непогано освіжає подих. Відчувши біль у серці, людина кладе під язик валідол замість обов'язкового в таких ситуаціях нітрогліцерину і їде з інфарктом до лікарні.

5. Вінпоцетин і Кaвінтон - сьогодні до застосування не рекомендуються. Дослідження клінічно значущих ефектів не виявило. Це речовина з листя рослини Vinca minor. Препарат мало вивчений. Тому в США і багатьох інших країнах відноситься до БАД, а не до ліків. У Японії вилучений з продажу через неефективність.

6. Ноотропіл, Пірацетам, Фезам, Аміналон, Фенібут, Пантогам, Пікамілон, Інстенон, Мілдронат, Цинаризін, Мексидол - плацебо-препарати.

7. Вобензим - виробники запевняють, що він зцілює, подовжує життя і молодість. Не варто вірити в казку про чудодійний препарат, що не тестувався в експериментальних дослідженнях тільки тому, що це дорого. Фармкомпанії вкладають сотні мільйонів доларів у випробування препарату, навіть якщо є хоч якась надія, що вдасться довести його ефективність. Залишається тільки здогадуватися, чому ці дослідження щодо вобензиму досі не здійснено. Зате великі кошти вкладено в його рекламу.

8. Гліцин (амінокислота), Тенатен, Енеріон, Препарати звіробою, Грипол, Поліоксидоній - препарати з недоведеною ефективністю.

9.Ереспал - препарат не довів свою ефективність при ГРВІ. Ереспал у сиропі протипоказаний пацієнтам з бронхіальною астмою і алергією. Через барвники і медовий ароматизатор він може спровокувати бронхоспазм.

10.Геделікс - ефективність при ГРВІ у дітей і дорослих не доведена.

11.Діоксидін - протипоказаний дітям через високу токсичність. Вкрай обережно призначати дорослим при захворювання носа і навколоносових пазух. При захворюванні вух варто застосовувати обережно, особливо, при пошкодженнях барабанної перетинки.

12.Біопарокс, Кудесан - не проводилося значних досліджень про ефективність, всі статті на Pubmed переважно російського походження. «Дослідження» проводилися в основному на мишах.
http://perevodika.ru/articles/14815.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 17:48

yama

Плюсану, и добавлю - вся без исключения гомеопатия, по сути, являющаяся торговлей сахаром с наценкой до 100000%!

Список "препаратов" очень длинный, поэтому даю только ссылкой:
https://www.piluli.kharkov.ua/drugs/group/340/
zРадио
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