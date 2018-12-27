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Кожен українець щомісяця витрачає на ліки понад 500 грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 січ, 2019 18:58
yama написав: Vint написав:
Раз в неделю баня с прорубью по 50 грн/два часа и аптечная мафия без сверхприбылей
это где такая шара по ценах ?
Общая баня на берегу реки, обл. центр.
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